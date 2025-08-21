Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться пеным категориям людей.

Ко Дню Независимости в Украине предусмотрена дополнительная денежная помощь для пенсионеров, в том числе и в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в 2025 году предоставляется в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Речь идет, в частности, о ветеранах, работниках из опасных производств, тех, кто пострадал от нацистских преследований.

Суммы разовой выплаты колеблются от 450 до 3100 грн. Всё зависит от статуса человека. Если вы уже на пенсии и подпадаете под соответствующую категорию, дополнительные средства поступят автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд по отдельности не придется.

Для тех, кто сейчас проходит военную службу или работает, но еще не на пенсии, порядок другой. В таком случае поддержку перечислят на счета воинских частей или учреждений, в которых работает получатель.

Важно, чтобы работодатель успел предоставить все необходимые документы. Если подтверждения статуса ветерана не будет, то средства не поступят.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области станет поддержкой для тех, кто отдал годы жизни служению государству. Что касается сумм, то они будут на таком уровне: 3100 грн. для лиц с инвалидностью первой группы, если инвалидность связана с войной; 2900 грн для людей со второй группой инвалидности из-за войны.

2700 для ветеранов с инвалидностью третьей группы; 1000 получат участники боевых действий; 3100 предусмотрено для тех, кто имеет особые награды перед государством; 650 дадут семьям людей с особыми заслугами; 450 получит остальные участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто, другие места принудительного содержания.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области: как получить помощь

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи