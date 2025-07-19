Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі — ініціатива реалізується зусиллями ГО «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» за підтримки міжнародної організації Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Інформація про це розміщена на сторінці організації.

Пропозиція орієнтована на людей старшого віку та родини без малолітніх дітей, які потребують короткострокового розміщення — до трьох тижнів.

Крім житлових умов, переселенці мають змогу отримати безкоштовні юридичні поради та консультації від психолога. За детальною інформацією слід звернутися телефоном або заповнити електронну форму на сайті.

Проєкт сприяє адаптації в новому місті, надаючи безпечне, зручне середовище на період змін.

Окрім того, за інформацією платформи «Допомагай», для переселенців доступні два окремих помешкання у приватному секторі. Один із варіантів — будівля з трьома кімнатами, газовим опаленням та усіма необхідними побутовими зручностями, включно з туалетом і душем у приміщенні. Інша локація — двокімнатний дім на вулиці Печерській. Там облаштовано вуличний санвузол, однак є можливість скористатися душовою в основному будинку.

Проживання передбачає спільне використання кухні, пральної машини та надає вільний доступ до інтернету. Усі кімнати мебльовані — є ліжка, шафи, базові побутові речі. Організатори забезпечують допомогу у процесі реєстрації як внутрішньо переміщеної особи, а також підтримку під час оформлення соціальних виплат.

Платформа «Допомагай», окрім безкоштовного житла для ВПО у Кривому Розі, пропонує широкий спектр додаткової підтримки — від медичних послуг до волонтерських ініціатив та гуманітарної допомоги.

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