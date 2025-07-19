Кроме бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге, предлагается широкий спектр дополнительной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге - инициатива реализуется усилиями ОО "Центр Социального партнерства "Перспектива"" при поддержке международной организации Mercy Corps, сообщает Politeka.

Информация об этом размещена на странице организации .

Предложение ориентировано на людей постарше и семьи без малолетних детей, нуждающихся в краткосрочном размещении — до трех недель.

Помимо жилищных условий, переселенцы могут получить бесплатные юридические советы и консультации от психолога. За подробной информацией следует обратиться по телефону или заполнить электронную форму на сайте.

Проект способствует адаптации в новом городе, предоставляя безопасную, удобную среду на период перемен.

Кроме того, по информации платформы «Допомагай», для переселенцев доступны два отдельных помещения в частном секторе. Один из вариантов – здание с тремя комнатами, газовым отоплением и всеми необходимыми бытовыми удобствами, включая туалет и душ в помещении. Другая локация – двухкомнатный дом на улице Печерской. Там обустроен уличный санузел, однако есть возможность воспользоваться душевой в основном здании.

Проживание предполагает совместное использование кухни, стиральной машины и предоставляет свободный доступ в интернет. Все комнаты меблированы — кровати, шкафы, базовые бытовые принадлежности. Организаторы обеспечивают помощь в процессе регистрации как внутри перемещенного лица, а также поддержку при оформлении социальных выплат.

Платформа «Допомагай», кроме бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге , предлагает широкий спектр дополнительной поддержки — от медицинских услуг до волонтерских инициатив и гуманитарной помощи.

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