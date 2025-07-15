Впроваджений новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області тимчасовий, але важливий крок до поліпшення якості приміських перевезень.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області набуде чинності з 16 липня у зв’язку з завершенням реконструкції пасажирської платформи на зупинці "207-й км" та проведенням ремонтів на окремих залізничних ділянках, повідомляє Politeka.

Укрзалізниця повідомила про низку коригувань у русі приміського транспорту, що стосуються зупинок, часу прибуття та відправлення кількох рейсів.

У регулярний розклад додано однохвилинні зупинки для низки маршрутів, які курсують між Дніпром і населеними пунктами: Чаплине, Запоріжжя, Лозова, Синельникове, Просяна. Серед них — рейси №6110, №6122, №6124/6123, №6130, №6280, а також №7202 та №7206, які сполучають Кам’янське і Синельникове-1. Пасажирам рекомендується перевіряти актуальні дані перед поїздкою, аби уникнути непередбачуваних затримок.

Окрім постійних змін, для деяких рейсів передбачено тимчасові коригування у конкретні дати: 16, 18, 21–22, 23–25, 26–27 липня та 2–3 серпня. Найбільше змін стосуються поїздів №6110 та №7202, для яких оновлено години руху та тривалість зупинок. Представники залізниці наголошують, що після завершення технічних робіт графік буде нормалізовано.

Оновлена платформа на "207-му км" підвищить рівень безпеки та зручності для мешканців регіону. Впроваджений новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області тимчасовий, але важливий крок до поліпшення якості приміських перевезень.

Джерело: dnepr.info

До слова, зміни відбулися також з 14-го липня. Вони торкнулися маршрутів № 6110, 6122, 6124/6123, 6130, 6280 та 7202, які зупинятимуться на 207-му кілометрі лише на одну хвилину без відхилень від чинного графіку.

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