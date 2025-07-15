Введен новый график движения поездов в Днепропетровской области временный, но важный шаг к улучшению качества пригородных перевозок.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области вступит в силу с 16 июля в связи с завершением реконструкции пассажирской платформы на остановке "207 км" и проведением ремонтов на отдельных железнодорожных участках, сообщает Politeka.

Укрзализныця сообщила о ряде корректировок в движении пригородного транспорта, касающихся остановок, времени прибытия и отправки нескольких рейсов.

В регулярное расписание добавлены одноминутные остановки для ряда маршрутов, курсирующих между Днепром и населенными пунктами: Чаплино, Запорожье, Лозовая, Синельниково, Просяная. Среди них — рейсы №6110, №6122, №6124/6123, №6130, №6280, а также №7202 и №7206, соединяющие Каменское и Синельниково-1. Пассажирам рекомендуется проверять актуальные данные перед поездкой во избежание непредвиденных задержек.

Кроме постоянных изменений, для некоторых рейсов предусмотрены временные корректировки в конкретные даты: 16, 18, 21-22, 23-25, 26-27 июля и 2-3 августа. Больше изменений касаются поездов №6110 и №7202, для которых обновлены часы движения и продолжительность остановок. Представители железной дороги подчеркивают, что после завершения технических работ график будет нормализован.

Обновленная платформа на "207 км" повысит уровень безопасности и удобства для жителей региона Введен новый график движения поездов в Днепропетровской области временный, но важный шаг к улучшению качества пригородных перевозок.

Источник: dnepr.info

К слову, изменения произошли также с 14 июля. Они затронули маршруты № 6110, 6122, 6124/6123, 6130, 6280 и 7202, которые будут останавливаться на 207-м километре всего на одну минуту без отклонений от действующего графика.

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