З 14 липня в Дніпропетровській області запроваджується новий графік поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на окремих ділянках Укрзалізниці, передає Politeka.

Про це попередила Укрзалізниця, зазначивши, що оновлення розкладу стосується кількох напрямків, а частина маршрутів отримає нові часові параметри зупинок.

Після завершення реконструкції посадкової платформи на зупинному пункті 207-й км деякі рейси матимуть там короткочасну зупинку. Зокрема, зміни торкнуться маршрутів № 6110, 6122, 6124/6123, 6130, 6280 та 7202, які зупинятимуться на 207-му кілометрі лише на одну хвилину без відхилень від чинного графіку.

Однак низка рейсів отримає змінений розклад у конкретні дати. Наприклад, 16 липня поїзд № 7202 Дніпро-Головний – Синельникове-1 вирушатиме о 06:40 і проходитиме зупинки за уточненим часом. Аналогічні коригування передбачені на 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 липня, а також 2 та 3 серпня. У ці дні деякі рейси прямуватимуть із відхиленням у часі прибуття або відправлення, аби забезпечити безпеку під час відновлювальних робіт.

Наприклад, 21 липня № 6110 вирушатиме о 08:27 замість звичного графіку, а № 7202 починатиме рух з Дніпра о 06:38. У ці ж дні передбачено короткі зупинки на платформах по всьому маршруту, включно з 207-м км. Оновлення торкнеться і потягів, що вирушають із Кам’янського, Запоріжжя-Кам’янського та інших станцій.

Укрзалізниця закликає пасажирів заздалегідь ознайомлюватися з новим графіком поїздів у Дніпропетровській області та слідкувати за повідомленнями на офіційних ресурсах. Це дозволить уникнути непорозумінь і завчасно спланувати подорож.

Зміни є тимчасовими та зумовлені виключно необхідністю технічного обслуговування інфраструктури для безпечного і комфортного пересування громадян.

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