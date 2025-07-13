С 14 июля в Днепропетровской области вводится новый график поездов в связи с проведением ремонтных работ на отдельных участках "Укрзализныци", передает Politeka.

Об этом предупредила Укрзализныця , отметив, что обновление расписания касается нескольких направлений, а часть маршрутов получит новые временные параметры остановок.

После завершения реконструкции посадочной платформы на остановочном пункте 207 км некоторые рейсы будут иметь там кратковременную остановку. В частности, изменения коснутся маршрутов № 6110, 6122, 6124/6123, 6130, 6280 и 7202, которые будут останавливаться на 207 километре всего на одну минуту без отклонений от действующего графика.

Однако ряд рейсов получит измененное расписание в конкретные даты. Например, 16 июля поезд № 7202 Днепр-Главный – Синельниково-1 будет отправляться в 06:40 и будет проходить остановки по уточненному времени. Аналогичные корректировки предусмотрены на 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля, а также 2 и 3 августа. В эти дни некоторые рейсы будут следовать с отклонением во время прибытия или отправления, чтобы обеспечить безопасность во время восстановительных работ.

Например, 21 июля №6110 будет отправляться в 08:27 вместо привычного графика, а №7202 будет начинать движение с Днепра в 06:38. В эти же дни предусмотрены короткие остановки на платформах по всему маршруту, включая 207 км. Обновление коснется и поездов, отправляющихся из Каменского, Запорожья-Каменского и других станций.

Укрзализныця призывает пассажиров заранее ознакомиться с новым графиком поездов в Днепропетровской области и следить за сообщениями на официальных ресурсах. Это позволит избежать недоразумений и заранее спланировать поездку.

Изменения временные и обусловлены исключительно необходимостью технического обслуживания инфраструктуры для безопасного и комфортного передвижения граждан.

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