За детальнішою інформацією щодо безкоштовного житла для переселенців у Кривому Розі та для реєстрації можна звертатися за телефоном або заповнити форму.

У Кривому Розі пропонується безкоштовне житло для переселенців, доступне для людей похилого віку та сімей без дітей, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт "Допомагай", а також Громадська організація "Центр Соціального партнерства "Перспектива".

Надаються комфортні умови проживання в приватному секторі, що включає два окремі будинки. Один з них — будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням, внутрішнім душем і туалетом. Другий — двокімнатне помешкання на вулиці Печерській, із душем на вулиці, а також можливістю користування душем у будинку.

Поселення організоване громадською організацією "Центр Соціального Партнерства "Перспектива" за фінансової підтримки Mercy Corps і розраховане на тимчасове проживання — до 21 доби. Проживання створене для тих, хто шукає безпечний прихисток, можливість знайти роботу або житло, або планує подальше переміщення у безпечніші регіони.

Усі кімнати обладнані зручними ліжками та комодами, є спільна кухня, душова кімната і пральня. Надається безкоштовний доступ до інтернету, а також підтримка у реєстрації внутрішньо переміщених осіб і оформленні соціальних виплат. Окрім того, переселенці можуть отримати юридичні консультації та психологічну підтримку.

За детальнішою інформацією щодо безкоштовного житла для переселенців у Кривому Розі та для реєстрації можна звертатися за телефоном або заповнити форму онлайн. Така ініціатива допомагає полегшити адаптацію у новому місті та забезпечити безпечне тимчасове житло для тих, хто цього потребує.

До слова, на сайті «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого.

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