За более подробной информацией о бесплатном жилье для переселенцев в Кривом Роге и для регистрации можно обращаться по телефону или заполнить форму.

В Кривом Роге предлагается бесплатное жилье для переселенцев, доступное для пожилых людей и семей без детей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт "Допомагай", а также Общественная организация "Центр Социального партнерства "Перспектива" .

Предоставляются комфортные условия проживания в частном секторе, включающем два отдельных дома. Один из них – дом с тремя комнатами, газовым отоплением, внутренним душем и туалетом. Второй — двухкомнатное помещение на улице Печерской, с душем на улице, а также возможностью пользования душем в доме.

Поселение организовано общественной организацией "Центр Социального Партнерства "Перспектива" при финансовой поддержке Mercy Corps и рассчитано на временное проживание — до 21 суток. Проживание создано для тех, кто ищет безопасное убежище, возможность найти работу или жилье, или планирует дальнейшее перемещение в более безопасные регионы.

Все комнаты оборудованы удобными кроватями и комодами, есть общая кухня, душевая комната и прачечная. Предоставляется бесплатный доступ к интернету, а также поддержка регистрации внутренне перемещенных лиц и оформлении социальных выплат. Кроме того, переселенцы могут получить юридические консультации и психологическую поддержку.

За более подробной информацией о бесплатном жилье для переселенцев в Кривом Роге и для регистрации можно обращаться по телефону или заполнить форму онлайн. Такая инициатива помогает облегчить адаптацию в новом городе и обеспечить безопасное временное жилье для нуждающихся.

К слову, на сайте «Допомагай» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом.

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