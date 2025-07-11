Дефіцит продуктів у Кривому Розі може призвести до різкого зростання цін на імпортні фрукти та зменшення їх доступності для споживачів.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі може поповнитися новим, несподіваним пунктом, повідомляє Politeka.

Банани, улюблений фрукт мільйонів українців, ризикують зникнути з полиць супермаркетів. Причина — глобальні кліматичні зміни, які вже почали негативно впливати на урожайність цієї тропічної культури. За даними міжнародних досліджень, до 2080 року понад 60% територій у Латинській Америці, де сьогодні активно вирощуються банани, стануть непридатними для агровиробництва.

Банани займають перше місце у світовому рейтингу споживання фруктів і є однією з ключових сільськогосподарських культур. При цьому 80% усіх експортних поставок надходять саме з регіонів, що вважаються найбільш вразливими до природних катастроф — Кариби та Латинська Америка. Саме там кліматичні потрясіння, такі як аномальні зливи, тривалі посухи й потужні шторми, вже зараз руйнують плантації.

Особливе занепокоєння викликає сорт кавендіш, який переважає у глобальній торгівлі. Його головна слабкість — надмірна чутливість до змін умов довкілля. Ці рослини потребують стабільного тепла й рівномірного поливу. У разі потужного буревію листя легко ушкоджується, що позбавляє деревце здатності до фотосинтезу, а отже — й плодоношення.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі може призвести до різкого зростання цін на імпортні фрукти та зменшення їх доступності для споживачів. Попри те, що місто не займається вирощуванням екзотичних культур, мешканці залежать від зовнішніх поставок. Як наслідок — навіть віддалена кліматична проблема на іншому континенті впливає на полиці українських крамниць.

Поки аграрії та науковці шукають альтернативні сорти та шляхи адаптації до змін, світ готується до епохи, в якій навіть банан може стати рідкістю.

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