Жителям варто стежити за графіком відключення світла у Дніпропетровській області.

Відповідно до графіка відключення світла у Дніпропетровській області, у період із 14 по 17 липня заплановано проведення профілактичних та ремонтних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в телеграм-каналі Дніпрообленерго.

Вимкнення електроенергії триватиме щодня з 08:00 до 18:00 за адресами в містах Дніпро, Павлоград, Жовті Води, а також у сільських населених пунктах Самарського, Кам’янського та Криворізького районів.

14 липня світло вимкнуть на низці вулиць Дніпра, зокрема Незалежності, проспекті Олександра Поля, Інженерній, Козака Мамая, Аеродромі, Аеропорті, Будівельників. У Самарському районі роботи охоплять село Черкаське, у Кам’янському – село Дніпровське, а у Криворізькому районі – села Широка Дача, Грузьке, Лозуватка.

На 15 липня заплановані відключення в Павлограді (вулиці Калинова, Кільцева, Промислова), у Жовтих Водах (Березнева, Заводська, Затишний провулок), а також у селі Новоганнівка на Криворіжчині. Протягом 16 та 17 липня профілактичні роботи триватимуть у вибраних районах Кривого Рогу, Дніпра, Надеждівки і села Дніпровське.

Місцевих мешканців просять завчасно підготуватися до тимчасових незручностей, зберігати важливі дані та планувати використання електроприладів відповідно до графіка. Дотримання встановленого графіка відключень дозволить підвищити якість та надійність електропостачання на майбутнє.

Рекомендуємо стежити за оновленнями офіційних повідомлень, аби не пропустити можливі зміни у графіку відключення світла у Дніпропетровській області.

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