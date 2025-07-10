Согласно графику отключения света в Днепропетровской области, в период с 14 по 17 июля запланировано проведение профилактических и ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в телеграмм-канале Днепрооблэнерго .

Выключение электроэнергии будет ежедневно с 08:00 до 18:00 по адресам в городах Днепр, Павлоград, Желтые Воды, а также в сельских населенных пунктах Самарского, Каменского и Криворожского районов.

14 июля свет выключат на ряде улиц Днепра, в частности, Независимости, проспекте Александра Поля, Инженерной, Казака Мамая, Аэродроме, Аэропорте, Строителей. В Самарском районе работы охватят село Черкасское, в Каменском – село Днепровское, а в Криворожском районе – села Широкая Дача, Грузское, Лозоватка.

На 15 июля запланированы отключения в Павлограде (улицы Калиновая, Кольцевая, Промышленная), в Желтых Водах (Мартовская, Заводская, Уютный переулок), а также в селе Новоганновка на Криворожчине. В течение 16 и 17 июля профилактические работы будут продолжаться в выбранных районах Кривого Рога, Днепра, Надеждовки и села Днепровское.

Местных жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам, хранить важные данные и планировать использование электроприборов в соответствии с графиком. Соблюдение установленного графика отключения позволит повысить качество и надежность электроснабжения на будущее.

Рекомендуем следить за обновлениями официальных сообщений, чтобы не упустить возможные изменения в графике отключения света в Днепропетровской области.

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