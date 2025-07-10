Прогноз погоди у Дніпрі на найближчі дні передбачає спекотні, але з можливими грозами дні, тому варто врахувати це при плануванні своїх справ.

Прогноз погоди у Дніпрі на найближчі три дні повідомляє про літні температури, можливі грозові дощі та змінну хмарність, передає Politeka.

Про це свідчить інформація з сайту sinoptik.ua.

П’ятниця, 11 липня, розпочнеться ясним небом, яке вдень трохи затягне хмарами. Однак після полудня слід очікувати сильний дощ із грозою, що триватиме кілька годин, а до вечора стихне. Температура коливатиметься від +23°С у ранкові години до +34°С у другій половині дня. Історичний максимум для цієї дати сягає +39°С (1996 рік).

Атмосферний тиск перебуватиме у межах 742–745 мм рт. ст., а вологість повітря змінюватиметься від 31% до 65%. Вітер буде слабким, 1,4–2,6 м/с. З давніх часів цей день вважали сприятливим для викопування ранньої картоплі, а також звертали увагу на поведінку зозулі — якщо птах переставав кувати, готувалися до ранньої зими.

У суботу, 12 липня, небо Дніпра з самого ранку залишатиметься хмарним, проте ранок і вечір обіцяють бути світлими. У другій половині дня очікується сильний дощ із грозою, який завершиться до настання вечірніх годин.

Денні температурні показники піднімуться до +32…+33°С, вночі стовпчик термометра опуститься до +23°С. Історичний максимум цього дня сягає +38°С (1996 рік). Тиск повітря коливатиметься в межах 746–748 мм рт. ст., вологість знизиться до 46% у другій половині дня, а вітер залишатиметься слабким — 1,1–1,9 м/с. За народними прикметами, 12 липня вважали вершиною літа, а ясна погода цього дня обіцяла хороший урожай і стабільний рік.

Неділя, 13 липня, порадує ясним ранком і вечором, з короткочасною хмарністю вдень без опадів. Денна температура очікується на рівні +33°С, нічна — близько +23°С. Рекорд максимальної температури для цієї дати — +35°С, зафіксований у 1917 році. Атмосферний тиск буде стабільним — 748–749 мм рт. ст., вологість повітря від 39% до 85%, а швидкість вітру невелика — 1,4–2 м/с. Народні спостереження вказують, що якщо зозуля кує, літо триватиме довго і буде теплим.

Отже, прогноз погоди у Дніпрі на найближчі дні передбачає спекотні, але з можливими грозами дні, тому варто врахувати це при плануванні своїх справ і активностей на свіжому повітрі.

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