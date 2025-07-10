Прогноз погоды в Днепре на ближайшие дни предполагает жаркие, но с возможными грозами дни, поэтому следует учесть это при планировании своих дел.

Прогноз погоды в Днепре на ближайшие три дня сообщает о летних температурах, возможных грозовых дождях и переменной облачности, передает Politeka.

Об этом свидетельствует информация на сайте sinoptik.ua.

Пятница, 11 июля, начнется ясным небом, которое днем ​​немного затянет облаками. Однако после полудня следует ожидать сильный дождь с грозой, которая продлится несколько часов, а к вечеру стихнет. Температура будет колебаться от +23°С в утренние часы до +34°С во второй половине дня. Исторический максимум этой даты достигает +39°С (1996 год).

Атмосферное давление будет находиться в пределах 742-745 мм рт. ст., а влажность воздуха будет изменяться от 31 до 65%. Ветер будет слабым, 1,4–2,6 м/с. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников.

В субботу, 12 июля, небо Днепра с утра будет оставаться облачным, однако утро и вечер обещают быть светлыми. Во второй половине дня ожидается сильный дождь с грозой, который завершится до наступления вечерних часов.

Дневные температурные показатели поднимутся до +32…+33°С, ночью столбик термометра опустится до +23°С. Исторический максимум в этот день достигает +38°С (1996 год). Давление воздуха будет колебаться в пределах 746-748 мм рт. ст., влажность снизится до 46% во второй половине дня, а ветер будет оставаться слабым - 1,1-1,9 м/с. По народным приметам, 12 июля считали вершиной лета, а ясная погода в этот день обещала хороший урожай и стабильный год.

Воскресенье, 13 июля, порадует ясным утром и вечером с кратковременной облачностью днем ​​без осадков. Дневная температура ожидается на уровне +33°С, ночная – около +23°С. Рекорд максимальной температуры для этой даты – +35°С, зафиксированный в 1917 году. Атмосферное давление будет стабильным – 748–749 мм рт. ст., влажность воздуха от 39% до 85%, а скорость ветра небольшая – 1,4–2 м/с. Народные наблюдения указывают, что если кукушка кует, лето будет длиться долго и будет теплым.

Следовательно, прогноз погоды в Днепре на ближайшие дни предполагает жаркие, но с возможными грозами дни, поэтому следует учесть это при планировании своих дел и активностей на свежем воздухе.

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