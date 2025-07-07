Нова система оплати проїзду в Івноно-Франківську є частиною стратегії цифровізації громадського транспорту міста.

З вересня в Івано-Франківську планують запровадити нову систему оплати проїзду в Івано-Франківську, повідомляє Politeka.

Йдеться про електронний квиток для пасажирів пільгових категорій у приватних маршрутках. ПТаку інформацію надає міський голова Руслан Марцінків під час відеозвернення до жителів громади.

За словами очільника міста, електронний квиток дозволить забезпечити безкоштовний проїзд у приватному транспорті для всіх, хто має на це право. Відповідні технічні та організаційні підготовчі заходи вже стартували. Зокрема, 30 червня у міськраді відбулася нарада з перевізниками та фахівцями профільних управлінь.

«Ми готуємося до впровадження електронного квитка, зокрема у приватному транспорті для людей пільгових категорій. Плануємо, що вже у вересні пільговики зможуть користуватися ним у приватному транспорті повною мірою», — наголосив Руслан Марцінків.

У міськвиконкомі зазначають, що електронна система обліку проїзду допоможе зменшити зловживання, забезпечити прозорість розрахунків із перевізниками та полегшити контроль за використанням пільг.

Нова система оплати проїзду в Івноно-Франківську є частиною стратегії цифровізації громадського транспорту міста та має на меті покращити умови перевезень для всіх мешканців.

До слова, оновлення також ввели і в Запорізькій області.

Як розповіли у міській раді, нова система оплати у Запоріжжі стартувала приблизно чотири місяці тому, коли облцентр запровадив власну муніципальну транспортну картку під назвою “Січ”.

Цей крок дозволив значно спростити процес розрахунку і водночас налагодити більш точний облік пасажирів. Спочатку цей інструмент тестувався серед пільгових категорій населення та студентів.

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