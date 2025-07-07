С сентября в Ивано-Франковске планируют внедрить новую систему оплаты проезда в Ивано-Франковске, сообщает Politeka.

Речь идет об электронном билете для пассажиров льготных категорий в частных маршрутках. Такую информацию предоставляет городской голова Руслан Марцинкив во время видеообращения к жителям общины.

По словам главы города, электронный билет позволит обеспечить бесплатный проезд в частном транспорте для всех, кто имеет на это право. Соответствующие технические и организационные предварительные мероприятия уже стартовали. В частности, 30 июня в горсовете прошло совещание с перевозчиками и специалистами профильных управлений.

«Мы готовимся к внедрению электронного билета, в частности, в частном транспорте для людей льготных категорий. Планируем, что уже в сентябре льготники смогут им пользоваться в частном транспорте в полной мере» , — подчеркнул Руслан Марцинкив.

В горисполкоме отмечают, что электронная система учета проезда поможет снизить злоупотребления, обеспечить прозрачность расчетов с перевозчиками и облегчить контроль за использованием льгот.

Новая система оплаты проезда в Ивноно-Франковске является частью стратегии цифровизации общественного транспорта города и стремится улучшить условия перевозок для всех жителей.

К слову, обновление также было введено и в Запорожской области.

Как рассказали в городском совете, новая система оплаты в Запорожье стартовала примерно четыре месяца назад, когда облцентр ввел собственную муниципальную транспортную карточку под названием "Сич".

Этот шаг позволил значительно упростить процесс расчета и наладить более точный учет пассажиров. Первоначально этот инструмент тестировался среди льготных категорий населения и студентов.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.