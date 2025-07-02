Обмеження руху в Івано-Франківській області є необхідною мірою для довготривалого покращення інфраструктури.

Обмеження руху в Івано-Франківській області можуть виникати цього тижня у зв’язку з плановими ремонтними роботами на дорогах регіону, передає Politeka.

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, тривають роботи з покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпеки на ключових напрямках.

Цього тижня у планах ліквідація аварійної ямковості дорожнього покриття на таких ділянках: Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч, Н-09 Мукачево – Львів, а також в межах Обертинської громади на Т-09-04 Озеряни – Кути. Окрім цього, ремонт запланований на дорозі Р-20 Тязів - Косів - Старі Кути, зокрема на ділянках від Тязева до Клубівців, у Живачеві, від Городенки до Снятина та в селі Джурів.

Крім ямкового ремонту, заплановані експлуатаційні роботи на дорогах державного значення області. Серед них – упорядкування узбіч, нанесення нової дорожньої розмітки та ремонт пошкодженого перильного огородження.

Це виконуватиметься на таких ділянках: М-30 Стрий – Ізварине, Н-09 Мукачево – Львів (від Івано-Франківська до межі з Львівською областю), Н-10 Стрий – Мамалига та Т-09-05 Делятин – Раківчик.

Враховуючи масштабність, в місцях проведення ремонту можливі тимчасові часткові обмеження руху транспорту. Водіїв просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок, дотримуватися ПДР і бути уважними.

Ремонтні роботи спрямовані на підвищення якості доріг і безпеки всіх учасників руху, тому обмеження руху в Івано-Франківській області є необхідною мірою для довготривалого покращення інфраструктури.

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