У зв’язку з проведенням робіт можливе часткове обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області.

Обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області можливі цього тижня у зв’язку з активними дорожніми роботами у Снятинській, Городенківській та Обертинській громадах, повідомляє Politeka.

Упродовж тижня на території Коломийського району триватимуть роботи з ліквідації ямковості дорожнього покриття та розчищення придорожніх смуг.

Як повідомляє очільниця Івано-Франківської області, ремонтні бригади працюватимуть на автодорогах регіонального значення, що з’єднують населені пункти з районними та обласними центрами.

Зокрема, ямковий ремонт запланований у селах Стецева, Джурів, Потічок (Снятинська громада), а також у селі Незвисько (Городенківська громада) на автодорозі Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути. У межах Обертинської громади дорожники працюватимуть на автошляху Т-09-04 Озеряни – Кути.

Також відбудеться розчищення узбіч та видалення аварійних дерев і заростей борщівника на дорогах Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия – Косів) та Т-09-05 Делятин – Раківчик.

У зв’язку з проведенням робіт можливе часткове обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області, тому водіям рекомендується бути уважними, дотримуватись тимчасових дорожніх знаків та планувати маршрут з урахуванням можливої затримки в дорозі.

Комунальні служби наголошують на важливості проведення таких заходів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Оновлене покриття дороги та очищені узбіччя не тільки підвищать комфорт поїздок, а й забезпечать більшу безпеку для усіх учасників дорожнього руху.

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