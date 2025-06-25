В связи с проведением работ возможно частичное ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области.

Ограничения движения транспорта в Ивано-Франковской области возможны на этой неделе в связи с активными дорожными работами в Снятинской, Городенковской и Обертинской общинах, сообщает Politeka.

В течение недели на территории Коломыйского района будут продолжаться работы по ликвидации ям дорожного покрытия и расчистке придорожных полос.

Как сообщает глава Ивано-Франковской области, ремонтные бригады будут работать на автодорогах регионального значения, соединяющих населенные пункты с районными и областными центрами.

В частности, ямочный ремонт запланирован в селах Стецева, Джуров, Поток (Снятинская община), а также в селе Незвисько (Городенковская община) на автодороге Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты. В рамках Обертинского общества дорожники будут работать на автодороге Т-09-04 Озеряне – Куты.

Также состоится расчистка обочин и удаление аварийных деревьев и зарослей борщевика на дорогах Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Косов) и Т-09-05 Делятин – Раковчик.

В связи с проведением работ возможно частичное ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области, поэтому водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и планировать маршрут с учетом возможной задержки в пути.

Коммунальные службы отмечают важность проведения таких мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Обновленное покрытие дороги и очищенные обочины не только повысят комфорт поездок, но обеспечат большую безопасность для всех участников дорожного движения.

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