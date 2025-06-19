Графіки відключення світла в Івано-Франківській області є частиною регулярних профілактичних робіт, що спрямовані на підтримку надійності електропостачання.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області торкнуться Коломийської та Нижньовербізької громад, повідомляє Politeka.

У п’ятницю, 20 червня, у Коломийській та Нижньовербізькій громадах Івано-Франківської області буде відсутнє електропостачання у зв’язку з ремонтними роботами.

Мешканцям Коломиї, Королівки та Верхнього Вербіжу радять врахувати графіки відключення світла в Івано-Франківській області, щоб завчасно підготуватися до тимчасових незручностей.

У Коломиї вимкнення світла триватимуть з 08:00 до 20:00 на таких вулицях: Євгена Коновальця, Ольги Кобилянської, Паркова, Трильовського, Чайковського, Антоненка-Давидовича, Антоновича, Аркаса, Атаманюка, Верещинського, Гетьманська, Ірчана, М. Кічури, Михайла Старицького, Морозенка, О. Гончара, Перемоги, Ранкова, Рудика, Старогорчарна, Торговиця, Я. Веселовського та Ясна.

У селі Верхній Вербіж світло вимкнуть з 09:00 до 17:00 на вулицях Тараса Шевченка та Українська.

Також у селі Королівка відключення заплановані з 09:00 до 17:00 на вулицях Броварська, Івана Мазепи та Молодіжна.

Такі заходи є частиною регулярних профілактичних робіт, що спрямовані на підтримку надійності електропостачання в Івано-Франківській області. Рекомендуємо мешканцям заздалегідь спланувати свій день з урахуванням цих графіків, щоб мінімізувати незручності.

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