Графики отключения света в Ивано-Франковской области являются частью регулярных профилактических работ, направленных на поддержание надежности электроснабжения.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области коснутся Коломыйской и Нижневербежской общин, сообщает Politeka.

В пятницу, 20 июня, в Коломыйской и Нижневербижской общинах Ивано-Франковской области будет отсутствовать электроснабжение в связи с ремонтными работами.

Жителям Коломыи, Королевки и Верхнего Вербижа советуют учесть графики отключения света в Ивано-Франковской области, чтобы заранее подготовиться к временным неудобствам.

В Коломне отключения света будут продолжаться с 08:00 до 20:00 на таких улицах: Евгения Коновальца, Ольги Кобылянской, Парковая, Трилевского, Чайковского, Антоненко-Давидовича, Антоновича, Аркаса, Атаманюка, Верещинского, Гетманская, Ирка. Кичуры, Михаила Старицкого, Морозенко, О. Гончара, Победы, Утренняя, Рудыка, Старогорчарная, Торговица, Я. Веселовского и Ясная.

В селе Верхний Вербеж свет выключат с 09:00 до 17:00 на улицах Тараса Шевченко и Украинская.

Также в селе Королевка отключения запланированы с 09:00 до 17:00 на улицах Броварской, Ивана Мазепы и Молодежной.

Такие мероприятия являются частью регулярных профилактических работ, направленных на поддержание надежности электроснабжения в Ивано-Франковской области. Рекомендуем жителям заранее спланировать свой день с учетом этих графиков, чтобы минимизировать неудобства.

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