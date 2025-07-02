Ограничения движения в Ивано-Франковской области могут возникать на этой неделе из-за плановых ремонтных работ на дорогах региона, передает Politeka.
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, продолжаются работы по улучшению состояния дорожной инфраструктуры и безопасности на ключевых направлениях.
На этой неделе в планах ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия на следующих участках: Т-09-02 Креховичи – Дзвиняч, Н-09 Мукачево – Львов, а также в пределах Обертинского общества на Т-09-04 Озеряне – Куты. Кроме того, ремонт запланирован на дороге Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты, в частности на участках от Тязева до Клубовцев, в Живачево, от Городенки до Снятина и в селе Джуров.
Кроме ямочного ремонта запланированы эксплуатационные работы на дорогах государственного значения области. Среди них – упорядочение обочин, нанесение новой дорожной разметки и ремонт поврежденного перильного ограждения.
Это будет выполняться на следующих участках: М-30 Стрый – Изварино, Н-09 Мукачево – Львов (от Ивано-Франковска до границы со Львовской областью), Н-10 Стрый – Мамалыга и Т-09-05 Делятин – Раковчик.
Учитывая масштабность, в местах проведения ремонта возможны временные частичные ограничения движения транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать ПДД и быть внимательными.
Ремонтные работы направлены на повышение качества дорог и безопасности всех участников движения, поэтому ограничение движения в Ивано-Франковской области является необходимой мерой для долговременного улучшения инфраструктуры.
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