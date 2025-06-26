Обмеження руху транспорту у Львові триватиме лише два дні, і після завершення робіт проїзд буде повністю відновлено.

Обмеження руху транспорту у Львові триватиме два дні на вул. Зубрівській, повідомляє Politeka.

Від 05:00 год 26 червня до 22:00 год 27 червня проїзд буде перекритий для приватного транспорту.

Як інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, обмеження пов’язане з масштабними інженерними роботами: ЛМКП «Львівводоканал» прокладає новий магістральний водогін біля будинку №77 на проспекті Червоної Калини. Водночас громадський транспорт продовжить курсувати без змін.

Новий трубопровід має діаметр 500 мм і замінить стару сталеву трубу, яка пропрацювала понад 40 років. Через зношеність попереднього водогону в районі постійно виникали аварії, які призводили до перебоїв у водопостачанні. Це створювало значні труднощі для десятків тисяч мешканців Сихівського району.

«Ми замінюємо старий сталевий водогін на сучасну пластикову трубу, яка прослужить не один десяток років. Це необхідний крок для стабільного та безпечного водопостачання в найбільшому районі Львова», — пояснили у «Львівводоканалі».

Комунальне підприємство закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути в об'їзд перекритої ділянки, аби уникнути заторів. Обмеження руху транспорту у Львові триватиме лише два дні, і після завершення робіт проїзд буде повністю відновлено. «Львівводоканал» також перепрошує мешканців та гостей міста за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що на Львівщині також подорожчав проїзд. Зросли тарифи на приміські та міжміські автобусні маршрути, а з червня піднялися ціни і в самому Львові. Перевізники підняли тарифи орієнтовно на 15-20%, і тепер мінімальна вартість поїздки становить 30 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.