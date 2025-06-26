Ограничение движения транспорта во Львове будет длиться всего два дня, и после завершения работ проезд будет полностью восстановлен.

Ограничение движения транспорта во Львове продлится два дня на ул. Зубровской, сообщает Politeka.

С 05:00 26 июня до 22:00 27 июня проезд будет перекрыт для частного транспорта.

Как информируют в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, ограничение связано с масштабными инженерными работами: ЛГКП «Львовводоканал» прокладывает новый магистральный водопровод у дома №77 на проспекте Червоной Калины. В то же время, общественный транспорт продолжит курсировать без изменений.

Новый трубопровод имеет диаметр 500 мм и заменит старую стальную трубу, проработавшую более 40 лет. Из-за износа предыдущего водопровода в районе постоянно возникали аварии, которые приводили к перебоям в водоснабжении. Это создавало значительные затруднения для десятков тысяч жителей Сыховского района.

«Мы заменяем старый стальной водопровод на современную пластиковую трубу, которая прослужит не один десяток лет.

Коммунальное предприятие призывает водителей заранее планировать маршруты в объезд перекрытого участка, чтобы избежать пробок. Ограничение движения транспорта во Львове продлится всего два дня, и после завершения работ проезд будет полностью восстановлен. «Львовводоканал» также извиняется жителям и гостям города за временные неудобства.

Напомним, что во Львовской области также подорожал проезд. Выросли тарифы на пригородные и междугородные автобусные маршруты, а с июня поднялись цены и в самом Львове. Перевозчики подняли тарифы ориентировочно на 15-20% и теперь минимальная стоимость поездки составляет 30 грн.

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