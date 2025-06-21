Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося одразу кількох напрямків, повідомляє Politeka.

Із травня зросли тарифи на приміські та міжміські автобусні маршрути, а з червня у Львові підвищено вартість проїзду в громадському транспорті. Перевізники підняли тарифи орієнтовно на 15-20%, і тепер мінімальна вартість поїздки становить 30 грн. Наприклад, вартість пересування на маршруті Жовтанці – Львів підвищилася з 40 до 50 гривень.

Про зміни повідомив голова правління Львівської обласної організації роботодавців автотранспорту «Укравтотранс-Львів» Іван Велійка. За його словами, нові тарифи базуються на розрахунках витрат автопідприємств.

Здорожчання зумовлене низкою чинників: підвищенням офіційної зарплати для водіїв, здорожчанням запчастин та ремонту транспорту, а також падінням пасажиропотоку. Перевізники наголошують, що нині середня зарплата на підприємствах повинна перевищувати 20 тисяч гривень, що необхідно для бронювання працівників.

Як повідомив начальник управління транспорту ЛОВА Степан Рудницький, протягом останнього часу до адміністрації надійшло 13 листів від перевізників щодо підвищення тарифів. Відповідно до чинного законодавства, вони мають право самостійно переглядати розцінки, попередивши ЛОВА за 10 днів.

Тим часом у Львові 1 червня набрали чинності нові ціни на проїзд у громадському транспорті. Ціна електронного квитка зросла: з 13 до 17 грн – для власників «ЛеоКарт»; з 15 до 20 грн – при оплаті банківською карткою. Ціна паперового квитка залишилась без змін – 25 грн.

Міська рада обґрунтувала подорожчання проїзду у Львівській області зростанням вартості електроенергії, шин, запчастин і підвищенням зарплат. Середня собівартість однієї поїздки, за підрахунками перевізників, перевищує 30 гривень.

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