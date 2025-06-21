Подорожание проезда во Львовской области коснулось сразу нескольких направлений, сообщает Politeka.

С мая выросли тарифы на пригородные и междугородные автобусные маршруты, а с июня во Львове повышена стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчики подняли тарифы ориентировочно на 15-20% и теперь минимальная стоимость поездки составляет 30 грн. Например, стоимость передвижения по маршруту Жовтанцы – Львов повысилась с 40 до 50 гривен.

Об изменениях сообщил председатель правления Львовской областной организации работодателей автотранспорта «Укравтотранс-Львов» Иван Велийко. По его словам, новые тарифы основываются на расчетах расходов автопредприятий.

Подорожание обусловлено рядом факторов: повышением официальной зарплаты водителям, удорожанием запчастей и ремонта транспорта, а также падением пассажиропотока. Перевозчики отмечают, что средняя зарплата на предприятиях должна превышать 20 тысяч гривен, что необходимо для бронирования работников.

Как сообщил начальник управления транспорта ЛОВА Степан Рудницкий, за последнее время в администрацию поступило 13 писем от перевозчиков по повышению тарифов. Согласно действующему законодательству, они имеют право самостоятельно пересматривать расценки, предупредив ЛОВА за 10 дней.

Тем временем во Львове 1 июня вступили в силу новые цены на проезд в общественном транспорте. Цена электронного билета выросла: с 13 до 17 грн – для владельцев «Леокарт»; с 15 до 20 грн – при оплате банковской картой. Цена бумажного билета осталась без изменений – 25 грн.

Городской совет обосновал удорожание проезда во Львовской области ростом стоимости электроэнергии, шин, запчастей и повышением зарплат. Средняя себестоимость одной поездки, по подсчетам перевозчиков, превышает 30 гривен.

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