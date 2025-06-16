У Львові дедалі більше людей старшого віку вирішують не сидіти вдома, а продовжувати свою трудову діяльність, тож робота для пенсіонерів у місті не втрачає актуальності.

Робота для пенсіонерів у Львові вже давно перестала бути чимось незвичним, адже все більше людей в старшому віці хочуть залишатися в тонусі, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Львові сьогодні представлена в найрізноманітніших напрямках. Як свідчить платформа work.ua, є вакансії як для тих, хто шукає стабільну зайнятість без особливих навантажень, так і для досвідчених фахівців, які готові до технічної чи фізичної праці.

Серед цікавих варіантів є робота для пенсіонерів у Львові на новенькій СТО, де потрібні майстри з ремонту напівпричепів і тягачів. Тут обіцяють не лише високу оплату від 50 000 гривень, а й комфортні умови. Цех теплий, є побутові зручності, душ і навіть місце, де можна відпочити.

Роботодавець забезпечує інструментами, формою і готовий допомогти з житлом, якщо працівник приїхав із іншого міста. А для тих, хто шукає менш напружену зайнятість, підійде прибирання офісних або торгових приміщень. Графік тиждень через тиждень, виходити на зміни потрібно лише в будні. Потрібна уважність і охайність, а оплата становить 12 тисяч гривень.

Є ще один напрямок, де потрібна людина. Компанія, що займається сонячними електростанціями, шукає менеджерів. Тут знадобляться комунікабельність, чітка мова та бажання працювати з клієнтами. Частина праці буде у телефонному режимі, інша — особисті зустрічі. Зарплати стартують від 40 000 і можуть перевищувати 80 000.

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