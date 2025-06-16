Во Львове все больше людей старшего возраста решают не сидеть дома, а продолжать свою трудовую деятельность, поэтому работа для пенсионеров в городе не теряет актуальности.

Работа для пенсионеров во Львове уже давно перестала быть чем-то необычным, ведь все больше людей в старшем возрасте хотят оставаться в тонусе, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров во Львове сегодня представлена ​​в самых разных направлениях. Как свидетельствует платформа work.ua, есть вакансии как для ищущих стабильную занятость без особых нагрузок, так и для опытных специалистов, которые готовы к техническому или физическому труду.

Среди интересных вариантов работа для пенсионеров во Львове на новенькой СТО, где нужны мастера по ремонту полуприцепов и тягачей. Здесь обещают не только высокую оплату от 50 тысяч гривен, но и комфортные условия. Цех теплый, есть бытовые удобства, душ и даже место, где можно отдохнуть.

Работодатель обеспечивает инструментами, формой и готов помочь с жильем, если работник приехал из другого города. А для тех, кто ищет менее напряженную занятость, подойдет уборка офисных или торговых помещений. График неделю через неделю, выходить на смены нужно только в будни. Нужна внимательность и аккуратность, а оплата составляет 12 тысяч гривен.

Есть еще одно направление, где нужен человек, занимающийся солнечными электростанциями. Здесь нужна коммуникабельность, четкая речь и желание работать с клиентами. Часть дня будет в телефонном режиме, другая – личные встречи. Зарплаты стартуют от 40 тысяч и могут превышать 80 тысяч.

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