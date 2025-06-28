Підвищення тарифів на воду в Одеській області відбувається на тлі загальнодержавного зростання витрат на комунальні послуги.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області торкнулося жителів Ізмаїла, повідомляє Politeka.

З червня 2025 року в місті почали діяти нові розцінки на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення №431 виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ухвалив 28 травня. Про заплановане підвищення тарифів заздалегідь інформувало місцеве комунальне підприємство «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Згідно з оновленими цінами, вартість водопостачання зросла з 27,5 до 34,3 грн за 1 м³, що становить підвищення на 6,8 гривень або 24,7%. Послуги з водовідведення подорожчали із 33,4 до 42,3 грн за 1 м³ — це плюс 8,9 гривень або 26,6%. Для мешканців багатоповерхівок розцінки також змінилися: холодна вода через внутрішньобудинкові системи коштує 35,1 замість 28,1 грн, а водовідведення — 42,9 замість 33,8 грн за 1 м³.

У «Водоканалі» пояснюють, що перегляд вартості послуг зумовлений подорожчанням електроенергії, зростанням цін на витратні матеріали, а також необхідністю коригування фонду оплати праці. У рішенні також зазначається, що підприємство зобов’язане поінформувати мешканців про нові тарифи та врахувати їхню думку.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області відбувається на тлі загальнодержавного зростання витрат на комунальні послуги. Востаннє ціни на воду в Ізмаїлі змінювались у червні 2024 року.

До слова, подорожчання торкнулося і Харківської області. Там переглянуто ціни на вивезення сміття. Як повідомив голова громади В’ячеслав Задоренко, нові розцінки почнуть діяти найближчим часом і стосуватимуться як мешканців приватного сектору, так і багатоквартирних будинків.

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