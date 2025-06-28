Повышение тарифов на воду в Одесской области происходит на фоне общегосударственного роста расходов на коммунальные услуги.

Повышение тарифов на воду в Одесской области коснулось жителей Измаила, сообщает Politeka.

С июня 2025 года в городе начали действовать новые расценки на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Соответствующее решение №431 исполнительный комитет Измаильского городского совета принял 28 мая. О планируемом повышении тарифов заранее информировало местное коммунальное предприятие «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Согласно обновленным ценам стоимость водоснабжения выросла с 27,5 до 34,3 грн за 1 м³, что составляет повышение на 6,8 гривен или 24,7%. Услуги по водоотводу подорожали с 33,4 до 42,3 грн. за 1 м³ — это плюс 8,9 гривен или 26,6%. Для жителей многоэтажек расценки также изменились: холодная вода из-за внутридомовых систем стоит 35,1 вместо 28,1 грн, а водоотвод — 42,9 вместо 33,8 грн за 1 м³.

В «Водоканале» объясняют, что пересмотр стоимости услуг обусловлен подорожанием электроэнергии, ростом цен на расходные материалы, а также необходимостью корректировки фонда оплаты труда. В решении также отмечается, что предприятие обязано проинформировать жителей о новых тарифах и учесть их мнение.

Повышение тарифов на воду в Одесской области происходит на фоне общегосударственного роста расходов на коммунальные услуги. В последний раз цены на воду в Измаиле менялись в июне 2024 года.

К слову, подорожание коснулось и Харьковской области. Там пересмотрены цены на вывоз мусора. Как сообщил глава общества Вячеслав Задоренко, новые расценки начнут действовать в ближайшее время и будут касаться как жителей частного сектора, так и многоквартирных домов.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.