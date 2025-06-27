У Запоріжжі дедалі частіше можна побачити, як люди старшого віку повертаються до активного життя і шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає звичним явищем, адже попит на життєвий досвід та відповідальність зростає, а вік уже давно не вважається перепоною, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі сьогодні пропонується у найрізноманітніших напрямках, як свідчать пропозиції на платформі work.ua.

Наприклад, в місті шукають фельдшера-лаборанта. Йдеться про працю у клініці Широківської сільради. Посада передбачає стандартні завдання, як-от взяття аналізів, ведення звітності, заповнення документації та дотримання санітарного порядку.

Графік стабільний, з восьмої ранку до третьої дня. Заробітна плата становить 13 500 гривень. Оформлення офіційне. Також є можливість підвищувати кваліфікацію. Це гарний варіант для тих, хто має відповідну освіту і хоче залишатись у професії.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена в мережі магазинів Пан Маркет. Тут шукають продавців-касирів. Ставка становить 750 гривень на день. У середньому це приблизно 15 000 за місяць. Є можливість обрати зручний графік, наприклад, чотири дні праці і два вихідні, або ж три через два.

На робочому місці потрібно бути з 8 ранку до 8 вечора. Вимоги тут є цілком посильні. Потрібна охайність, уважність, вміння спілкуватися з клієнтами. Колектив відкритий і добре ставиться до старших працівників.

Окрема категорія — вакансії для водіїв категорії B або C. Є також пропозиції для машиністів автовишки. Такі фахівці потрібні у бригадах, які займаються ремонтом освітлення на вулицях міста та в інших населених пунктах.

Працівник виходить на чотири тижні, потім тиждень вдома. Усі витрати на проживання і проїзд покриває підприємство. Заробітна плата стартує від 33 000. Додатково виплачують добові. Оформлення офіційне, з усіма соціальними гарантіями.

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