В Запорожье все чаще можно увидеть, как люди постарше возвращаются к активной жизни и ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится обычным явлением, ведь спрос на жизненный опыт и ответственность растет, а возраст уже давно не считается преградой, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Запорожье сегодня предлагается в самых разных направлениях, как свидетельствуют предложения на платформе work.ua.

К примеру, в городе ищут фельдшера-лаборанта. Речь идет о труде в клинике Широковского сельсовета. Должность предусматривает стандартные задачи, такие как взятие анализов, ведение отчетности, заполнение документации и соблюдение санитарного порядка.

График стабилен, с восьми утра до третьего дня. Заработная плата составляет 13500 гривен. Оформление официальное. Также можно повышать квалификацию. Это хороший вариант для тех, кто имеет соответствующее образование и хочет оставаться в профессии.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье предусмотрена в сети магазинов Пан Маркет. Здесь ищут продавцов-кассиров. Ставка составляет 750 гривен в день. В среднем это примерно 15000 в месяц. Есть возможность выбрать удобный график, например, четыре дня труда и два выходных, или три через два.

На рабочем месте нужно быть с 8 утра до 8 вечера. Требования здесь вполне посильны. Нужна чистоплотность, внимательность, умение общаться с клиентами. Коллектив открыт и хорошо относится к старшим работникам.

Отдельная категория - вакансии для водителей категории B или C. Есть также предложения для машинистов автовышки. Такие специалисты нужны в бригадах, которые занимаются ремонтом освещения на улицах города и других населенных пунктах.

Работник выходит на четыре недели, затем неделя дома. Все расходы по проживанию и проезду покрывает предприятие. Заработная плата стартует от 33 тысяч. Дополнительно выплачивают суточные. Оформление официально, со всеми социальными гарантиями.

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