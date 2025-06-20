Нова система оплати проїзду на Дніпропетровщині покликана не лише підвищити комфорт користувачів трамваїв, але й сприяти прозорості.

Нова система оплати проїзду на Дніпропетровщині дозволяє пасажирам трамваїв сплачувати за поїздку через мобільний додаток Приват24 за допомогою QR-коду, повідомляє Politeka.

Це стосується міста Кам'янське.

Важливо, що тепер не потрібно шукати код по всьому салону: кожен кондуктор має окремий персональний QR-код для зручності пасажирів.

Таку інформацію надають на комунальному підприємстві “Транспорт” Кам’янської міської ради. Таке рішення впроваджено для полегшення безготівкових розрахунків, адже раніше пасажири були змушені шукати QR-код на стінах вагону, що створювало незручності, особливо у годину пік.

Тепер алгоритм простий: якщо людина хоче оплатити безготівково, він може звернутися до кондуктора з проханням надати QR-код. При цьому, звісно, залишається можливість розрахуватись готівкою — вибір залишається за пасажиром.

У КП “Транспорт” наголошують, що це лише перший крок до повної діджиталізації міського транспорту. У перспективі можливе впровадження ще ширших можливостей: інтеграція інших платіжних сервісів, перегляд графіку руху транспорту через мобільні додатки тощо.

Нова система оплати проїзду на Дніпропетровщині покликана не лише підвищити комфорт користувачів трамваїв, але й сприяти прозорості.

До слова, у Дніпропетровській області також подорожчав проїзд.

Так, підприємство «Інтерспецмаркет», що обслуговує маршрути №100 (залізничний вокзал Кам’янського — Дніпро) та №215 (АВЦ — Кам’янське), з січня підвищило ціни на пересування: замість 50 гривень люди тепер платять 60. Ще на одному популярному маршруті — з кар’єру «Мир» до дніпровського цирку — ціна зросла з 60 до 70 гривень.

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