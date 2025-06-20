Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области призвана не только повысить комфорт пользователей трамваев, но и способствовать прозрачности.

Новая система оплаты проезда на Днепропетровщине позволяет пассажирам трамваев платить за поездку через мобильное приложение Приват24 с помощью QR-кода, сообщает Politeka.

Это касается города Каменского.

Важно, что теперь не нужно искать код по всему салону: у каждого кондуктора есть отдельный персональный QR-код для удобства пассажиров.

Такую информацию предоставляют на коммунальном предприятии "Транспорт" Каменского городского совета. Такое решение внедрено для облегчения безналичных расчетов, ведь ранее пассажиры были вынуждены искать QR-код на стенах вагона, что создавало неудобства, особенно в час пик.

Теперь алгоритм прост: если человек хочет оплатить безналично, он может обратиться к кондуктору с просьбой предоставить QR-код. При этом конечно остается возможность рассчитаться наличными — выбор остается за пассажиром.

В КП "Транспорт" отмечают, что это лишь первый шаг к полной диджитализации городского транспорта. В перспективе возможно внедрение более широких возможностей: интеграция других платежных сервисов, пересмотр графика движения транспорта через мобильные приложения и т.д.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области призвана не только повысить комфорт пользователей трамваев, но и способствовать прозрачности.

Кстати, в Днепропетровской области также подорожал проезд.

Так, предприятие «Интерспецмаркет», обслуживающее маршруты № 100 (вокзал Каменский — Днепр) и № 215 (АВК — Каменское), с января повысило цены на проезд: вместо 50 гривен люди теперь платят 60. На другом популярном маршруте — от карьера «Мир» до цирка Днепра — цена выросла с 60 до 70 гривен.

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