Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало вимушеним кроком на тлі зростання витрат у транспортній сфері.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області охопило як обласний центр, так і місто Кам’янське, повідомляє Politeka.

Пасажири громадського транспорту вже відчули на собі нові тарифи.

З початку 2025 року зміни торкнулися не лише міських маршрутів, а й міжміських напрямків. Перевізники пояснюють зростання вартості об'єктивними причинами: стрімке підвищення цін на паливо, запасні частини, податки та страхування призвели до перегляду тарифів.

Так, підприємство «Інтерспецмаркет», що обслуговує маршрути №100 (залізничний вокзал Кам’янського — Дніпро) та №215 (АВЦ — Кам’янське), з січня підвищило ціни на проїзд: замість 50 гривень пасажири тепер платять 60. Ще на одному популярному маршруті — з кар’єру «Мир» до дніпровського цирку — ціна зросла з 60 до 70 гривень.

Усе це пояснюється суттєвим подорожчанням обслуговування автопарку: лише страхування одного автобуса на пів року обійдеться перевізнику щонайменше в 8 тисяч гривень.

Зміни відбулися і в самому Дніпрі. Востаннє тарифи тут переглядали ще влітку 2022 року через дефіцит пального. Станом на 2025 рік гранична ціна за поїздку автобусом у межах міста становить 20 гривень, у метро й трамваях — по 10.

Отже, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало вимушеним кроком на тлі зростання витрат у транспортній сфері.

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