Подорожание проезда в Днепропетровской области стало вынужденным шагом на фоне роста расходов в транспортной сфере.

Подорожание проезда в Днепропетровской области охватило как областной центр, так и Каменское, сообщает Politeka.

Пассажиры общественного транспорта уже почувствовали новые тарифы.

С начала 2025 года изменения затронули не только городские маршруты, но и междугородние направления. Перевозчики объясняют рост стоимости объективными причинами: стремительное повышение цен на топливо, запасные части, налоги и страхование привели к пересмотру тарифов.

Так, предприятие «Интерспецмаркет», обслуживающее маршруты №100 (железнодорожный вокзал Каменского — Днепр) и №215 (АВЦ — Каменское), с января повысило цены на проезд: вместо 50 гривен пассажиры теперь платят 60. Еще на одном популярном маршруте — с карьера «Мир» до 00 грн.

Все это объясняется существенным подорожанием обслуживания автопарка: только страхование одного автобуса на полгода обойдется перевозчику не менее 8 тысяч гривен.

Изменения произошли и в самом Днепре. Последний раз тарифы здесь пересматривались еще летом 2022 года из-за дефицита топлива. По состоянию на 2025 год предельная цена за поездку автобусом в черте города составляет 20 гривен, в метро и трамваях — по 10.

Следовательно, подорожание проезда в Днепропетровской области стало вынужденным шагом на фоне роста расходов в транспортной сфере.

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