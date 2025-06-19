Після виходу на пенсію багато людей не поспішають зупинятись, тому робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає можливість заробляти гарні гроші, бути поміж людьми та залишатися активним, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає велику кількість професій та напрямків, тож кожен зможе знайти те, що йому до душі. На сайті work.ua вже є десятки вакансій, орієнтованих на старших людей. І деякі з них обіцяють зарплати вищі за середні по місту.

Один із таких прикладів — вакансія адміністратором у магазині «Пан Маркет». Тут шукають уважну, відповідальну людину з організаторськими навичками. Обов’язки не виглядають надто складними.

Потрібно перевіряти цінники, контролювати касу, приймати товар і координувати колектив. Обіцяють до 950 гривень на день, а графік можна обрати під себе. Це може бути або чотири дні через два вихідних, або три через два.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є також для водіїв у сервісі DriveMe. Все, що потрібно, це посвідчення водія та смартфон. Умови доволі зручні. Графік можна формувати самостійно, гроші виплачують щодня, а відсоток від поїздок може сягати шістдесяти п’яти.

А тим, хто має технічну освіту і досвід у сфері виробництва, пропонують посаду електрогазозварника у компанії «Строгаз». Вимоги стандартні. Потрібна відповідна освіта і досвід. Натомість обіцяють гідну оплату, яка починається від 130 гривень за годину.

Отже, хто шукає, той завжди знайде. Тому варто пробувати себе у вже знайомих професіях, або ж відкривати нові напрямки.

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