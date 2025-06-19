После выхода на пенсию многие не спешат останавливаться, поэтому работа для пенсионеров в Запорожье остается актуальной.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет зарабатывать хорошие деньги, быть между людьми и оставаться активным, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Запорожье предполагает большое количество профессий и направлений, так что каждый сможет найти то, что ему по душе. На сайте work.ua уже есть десятки вакансий, ориентированных на пожилых людей. И некоторые из них обещают зарплаты выше средних по городу.

Один из таких примеров — вакансия администратором в магазине «Господин Маркет». Здесь ищут внимательного, ответственного человека с организаторскими навыками. Обязанности не выглядят слишком сложными.

Следует проверять ценники, контролировать кассу, принимать товар и координировать коллектив. Обещают до 950 гривен в день, а график можно выбрать под себя. Это может быть либо четыре дня через два выходных, либо три через два.

Работа для пенсионеров в Запорожье также для водителей в сервисе DriveMe. Все, что нужно, это водительское удостоверение и смартфон. Условия достаточно удобны. График можно формировать самостоятельно, деньги выплачивают ежедневно, а процент поездок может достигать шестидесяти пяти.

А тем, кто имеет техническое образование и опыт в сфере производства, предлагают должность электрогазосварщика в компании «Строгаз». Требования стандартные. Нужно соответствующее образование и опыт. Зато обещают достойную оплату, которая начинается от 130 гривен в час.

Итак, кто ищет, всегда найдет. Поэтому стоит пробовать себя в уже знакомых профессиях или открывать новые направления.

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