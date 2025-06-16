Все більше українців у старшому віці обирають роботу для пенсіонерів заради активного способу життя, спілкування та впевненості у завтрашньому дні.

Робота для пенсіонерів поступово стає звичним явищем і дає можливість літнім людям заробляти непогані гроші, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів, як свідчить платформа work.ua, не обмежується підробітками. Є варіанти, де можна отримувати значно більше мінімальної зарплати.

Наприклад, з’явилась пропозиція для водіїв від компанії Aqua Pro. Потрібно доставляти бутильовану воду по Києву. Основні вимоги: базове знання міста, відповідальність, охайність і, звісно, бажання навчатися. Обов'язки: перевезення товару, контроль якості, завантаження та розвантаження, а також догляд за транспортом.

В компанії гарантують стабільну зарплату, яку виплачують двічі на місяць. Оформлення офіційне, форму видають, усі необхідні інструменти також надають. База знаходиться на вулиці Гната Хоткевича, а платити обіцяють у межах від 45 000 до 65 000.

Ще одна цікава можливість — це робота для пенсіонерів у форматі дистанційної підтримки клієнтів. Основне завдання: спілкування телефоном, підтримка клієнтів, пояснення деталей послуг і внесення інформації в базу. Тут можна обирати зручний графік.

Компанії цінують чітке мовлення, ввічливість і доброзичливий підхід. Зарплата стартує від 18 000 і може доходити до 23 000 гривень. І що важливо, більшість таких вакансій передбачають безкоштовне навчання. Тож, навіть якщо раніше ви не мали досвіду саме в цій сфері, двері лишаються відкритими.

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