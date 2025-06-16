Все больше украинцев в старшем возрасте выбирают работу для пенсионеров ради активного образа жизни, общения и уверенности в завтрашнем дне.

Работа для пенсионеров постепенно становится привычным явлением и позволяет пожилым людям зарабатывать неплохие деньги, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров, как показывает платформа work.ua, не ограничивается подработками. Есть варианты, где можно получать гораздо больше минимальной зарплаты.

Например, появилось предложение для водителей от компании Aqua Pro. Требуется доставлять бутилированную воду по Киеву. Основные требования: базовое знание города, ответственность, аккуратность и, конечно, желание учиться. Обязанности: перевозка товара, контроль качества, погрузка и разгрузка, а также уход за транспортом.

В компании гарантируют стабильную зарплату, которую выплачивают дважды в месяц. Оформление официальное, форму издают, все необходимые инструменты также придают. База находится на улице Игната Хоткевича, а платить обещают в пределах от 45 000 до 65 000.

Еще одна интересная возможность – это работа для пенсионеров в формате дистанционной поддержки клиентов. Основная задача: общение по телефону, поддержка клиентов, объяснение деталей услуг и внесение информации в базу. Здесь можно выбирать удобный график.

Компании ценят четкую речь, вежливость и дружелюбный подход. Зарплата стартует от 18000 и может доходить до 23000 гривен. И что немаловажно, большинство таких вакансий предполагают бесплатное обучение. Так что даже если раньше вы не имели опыта именно в этой сфере, дверь остается открытой.

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