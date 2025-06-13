Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно набрало чинності з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення було ухвалене Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради — йдеться про постанову №431, якою затверджено нові ціни на водопостачання та водовідведення в місті Ізмаїл.

Згідно з документом, вартість централізованого водопостачання зросла з 27,5 до 34,3 грн за один кубометр, що становить підвищення на 24,7%. У свою чергу, водовідведення подорожчало з 33,4 до 42,3 грн за кубометр — це зростання на 26,6%.

Для мешканців багатоквартирних будинків ціна на воду тепер становить 35,1 грн, а на каналізацію — 42,9 грн, що також на 25–27% більше, ніж раніше.

Як пояснює місцевий водоканал, таке підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зумовлене здорожчанням електроенергії, зростанням вартості витратних матеріалів, а також необхідністю збильшення заробітної плати працівникам.

Підприємство також має інформувати споживачів про оновлені розцінки та враховувати їхню думку під час формування тарифної політики.

Варто додати, що подібні зміни відбуваються по всій Україні. За даними AgroReview, з квітня 2024 по квітень 2025 року загальна середня вартість комунальних послуг зросла на 20,1%. Найбільше подорожчала електроенергія — аж на 63,6%, тоді як тарифи на каналізацію зросли лише на 0,6–0,7%. Ціни на природний газ та опалення залишились на минулорічному рівні.

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