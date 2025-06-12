Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі привабливішою, адже роботодавці в багатьох випадках пропонують гарну оплату.

Робота для пенсіонерів в Одесі представлена широким спектром пропозицій, тож всі охочі знайдуть щось собі до душі, повідомляє Politeka.

Навіть якщо ви не маєте досвіду чи специфічних навичок, це не проблема. Роботодавці все частіше шукають відповідальних, сумлінних людей, готових навчатися.

Один з цікавих варіантів роботи для пенсіонерів в Одесі, що заслуговує на увагу – це вакансія менеджера з продажу в інтернет-магазин. Це чудова нагода працювати з дому, маючи гнучкий графік. Щомісячний дохід тут може коливатися від 15 000 до 45 000.

Ваша роль у команді полягатиме у тому, щоб телефонувати клієнтам для підтвердження замовлень та отримувати відсоток від додаткових продажів. Ви ідеальний кандидат, якщо вільно володієте українською мовою, маєте ноутбук або комп'ютер, стабільний інтернет та дротові навушники з мікрофоном.

Ще одна актуальна пропозиція роботи для пенсіонерів в Одесі – помічниця чи помічник продавця в мультимаркеті «Аврора». Досвід не є головним, але вам має бути від 18 років. Проте раді і людям, яким вже за 60. Обов'язковою є наявність дійсного документа про військовий облік для чоловіків, а також довідка МСЕК та ІПР.

Ваша праця полягатиме у перевірці наявності та актуальності цінників, термінів придатності товарів, сортуванні товарів за категоріями, виявленні браку, викладанні товарів на полиці, підтриманні чистоти у магазині та фасуванні макулатури. Платити обіцяють в межах 10 000.

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