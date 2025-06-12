Пенсія не обов’язково має означати пасивність, тож робота для пенсіонерів в Одесі стає доволі популярним способом продовжувати активне життя.

Робота для пенсіонерів у Одесі є хорошим шансом змінити рутину та водночас непогано заробити, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Одесі набуває популярності у найрізноманітніших сферах, як визно із пропозицій на сайті work.ua.

Наприклад, компанія Global Tech Service шукає техніка-мерчендайзера з власною автівкою. Людині доведеться обслуговувати обладнання в магазинах і точках продажу. За це обіцяють гідну оплату, що стартує від 30 000. До того ж, є офіційне оформлення, покриття витрат на бензин і мобільний зв’язок, а ще можливість зростання в компанії.

Ще одна доволі високооплачувана робота для пенсіонерів у Одесі — автослюсар у Нерубайському. Тут потрібен досвід, але диплом не критичний. Якщо є навички ремонту авто та діагностики несправностей, то варто йти і пробувати. Платять тут до 30 000.

Є й ще один варіант у сфері кухні. Готельний комплекс у Кароліно-Бугазі шукає кухаря-універсала. Навіть якщо досвіду мало або його взагалі немає, працівників обіцяють навчити. Зарплата сягає 28 000. Плюс до цього безкоштовне житло та харчування. На зміни потрібно виходити тиждень через тиждень, тож час на відпочинок точно буде.

Тож, як бачимо, варіанти справді є. Якщо маєте бажання розвиватися, залишатися між людьми і непогано заробляти, то безумовно варто пробувати подавати своє резюме.

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