Пенсия не обязательно должна означать пассивность, поэтому работа для пенсионеров в Одессе становится достаточно популярным способом продлевать активную жизнь.

Работа для пенсионеров в Одессе хороший шанс изменить рутину и в то же время неплохо заработать, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Одессе приобретает популярность в самых разных сферах, как визно из предложений на сайте work.ua.

Например, компания Global Tech Service ищет техника-мерчендайзера с собственным автомобилем. Человеку придется обслуживать оборудование в магазинах и точках продаж. За это обещают достойную оплату, стартующую от 30 000. К тому же есть официальное оформление, покрытие расходов на бензин и мобильную связь, а еще возможность роста в компании.

Еще одна достаточно высокооплачиваемая работа для пенсионеров в Одессе – автослесарь в Нерубайском. Здесь нужен опыт, но диплом не критичен. Если есть навыки ремонта авто и диагностики неисправностей, то следует идти и пробовать. Платят здесь до 30 тысяч.

Есть и еще один вариант в сфере кухни. Гостиничный комплекс в Каролино-Бугаге ищет повара-универсала. Даже если опыта мало или вообще нет, работников обещают научить. Зарплата составляет 28 000. Плюс к этому бесплатное жилье и питание. На смены нужно выходить неделю через неделю, так что время на отдых точно будет.

Так что, как видим, варианты действительно есть. Если хотите развиваться, оставаться между людьми и неплохо зарабатывать, то безусловно стоит пробовать подавать свое резюме.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Одессе: названы вакансии, где готовы платить от 50 тысяч гривен

Также Politeka писала, что компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.