Робота для пенсіонерів у Києві вже давно не є чимось дивним і все більше людей літнього віку використовують можливість підзаробити.

Робота для пенсіонерів у Києві може бути дуже різною, адже багато роботодавців у різних сферах потребують відповідальних працівників, повідомляє Politeka.

Наприклад, компанія "Сфералайн ЛТД" пропонує вакансії для водіїв, які мають власний вантажний автомобіль. Якщо ви вже маєте досвід у цій сфері, то навантаження цілком під силу.

Завдання прості й зрозумілі: доставляти електротехнічну продукцію містом, слідкувати за документами та доглядати за транспортом. За цю роботу для пенсіонерів у Києві обіцяють платити понад 37 тисяч гривень.

Але не всім підходить кермо. Один зі столичних ресторанів зараз запрошує людей навіть без досвіду. Тут головне бути ввічливим, вміти підтримати чистоту і бажати вчитися новому. Обіцяють навчання на місці, підтримку і зарплату від 27 тисяч гривень.

Варто сказати про ще одну актуальну пропозицію. Компанія "Влад Транс" активно шукає водіїв вантажівок з категоріями С і СЕ. Умови конкурентні. Є офіційне працевлаштування, власна станція технічного обслуговування, заправка і зручне розташування поблизу столиці. Заробітна плата стартує від 35 000 і може сягати 50 000.

Як бачимо, робота для пенсіонерів у Києві — це не виняток, а цілком реальна можливість. Якщо є здоров’я, бажання і час, спробувати варто.

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