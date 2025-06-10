Робота для пенсіонерів у Києві може бути дуже різною, адже багато роботодавців у різних сферах потребують відповідальних працівників, повідомляє Politeka.

Наприклад, компанія "Сфералайн ЛТД" пропонує вакансії для водіїв, які мають власний вантажний автомобіль. Якщо ви вже маєте досвід у цій сфері, то навантаження цілком під силу.

Завдання прості й зрозумілі: доставляти електротехнічну продукцію містом, слідкувати за документами та доглядати за транспортом. За цю роботу для пенсіонерів у Києві обіцяють платити понад 37 тисяч гривень.

робота, зарплата

Але не всім підходить кермо. Один зі столичних ресторанів зараз запрошує людей навіть без досвіду. Тут головне бути ввічливим, вміти підтримати чистоту і бажати вчитися новому. Обіцяють навчання на місці, підтримку і зарплату від 27 тисяч гривень.

Варто сказати про ще одну актуальну пропозицію. Компанія "Влад Транс" активно шукає водіїв вантажівок з категоріями С і СЕ. Умови конкурентні. Є офіційне працевлаштування, власна станція технічного обслуговування, заправка і зручне розташування поблизу столиці. Заробітна плата стартує від 35 000 і може сягати 50 000.

Як бачимо, робота для пенсіонерів у Києві — це не виняток, а цілком реальна можливість. Якщо є здоров’я, бажання і час, спробувати варто.

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