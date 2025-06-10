Работа для пенсионеров в Киеве уже давно не является чем-то странным и все больше людей пожилого возраста используют возможность подзаработать.

Работа для пенсионеров в Киеве может быть очень разной, ведь многие работодатели в разных сферах нуждаются в ответственных работниках, сообщает Politeka.

К примеру, компания "Сфералайн ЛТД" предлагает вакансии для водителей, имеющих собственный грузовой автомобиль. Если у вас уже есть опыт в этой сфере, то нагрузка вполне по силам.

Задачи простые и понятные: доставлять электротехническую продукцию по городу, следить за документами и ухаживать за транспортом. За эту работу для пенсионеров в Киеве обещают платить более 37 тысяч гривен.

Но не всем подходит руль. Один из столичных ресторанов сейчас приглашает людей даже без опыта. Здесь главное быть вежливым, уметь поддержать чистоту и желать учиться новому. Обещают обучение на месте, поддержку и зарплату от 27 тысяч гривен.

Стоит сказать еще об одном актуальном предложении. Компания "Влад Транс" активно ищет водителей грузовиков с категориями С и СЭ. Условия конкурентноспособны. Есть официальное трудоустройство, собственная станция технического обслуживания, заправка и удобное расположение вблизи столицы. Заработная плата стартует от 35000 и может достигать 50000.

Как видим, работа для пенсионеров в Киеве – это не исключение, а вполне реальная возможность. Если есть здоровье, желание и время, попробовать следует.

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