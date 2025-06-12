Работа для пенсионеров в Одессе становится все более привлекательной, ведь работодатели во многих случаях предлагают хорошую оплату.

Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​широким спектром предложений, поэтому все желающие найдут что-то по душе, сообщает Politeka.

Даже если у вас нет опыта или специфических навыков, это не проблема. Работодатели все чаще ищут ответственных, добросовестных людей, готовых учиться.

Один из интересных вариантов работы для пенсионеров в Одессе, заслуживающий внимания – это вакансия менеджера по продажам в интернет-магазин. Это отличный случай работать из дома, имея гибкий график. Ежемесячный доход здесь может колебаться от 15000 до 45000.

Ваша роль в команде состоит в том, чтобы звонить клиентам для подтверждения заказов и получать проценты от дополнительных продаж. Вы идеальный кандидат, если свободно владеете украинским языком, есть ноутбук или компьютер, стабильный интернет и проводные наушники с микрофоном.

Еще одно актуальное предложение работы для пенсионеров в Одессе – помощник продавца в мультимаркете «Аврора». Опыт не главный, но вам должно быть от 18 лет. Однако рады и людям, которым уже за 60. Обязательно наличие действительного документа о военном учете для мужчин, а также справка МСЭК и ИПР.

Ваш труд состоит в проверке наличия и актуальности ценников, сроков годности товаров, сортировке товаров по категориям, обнаружении брака, выкладывании товаров на полки, поддержании чистоты в магазине и фасовке макулатуры. Платить обещают в пределах 10 тысяч.

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