Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области обусловлено рядом факторов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально вступило в силу с 1 июня 2025, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом Измаильского городского совета — речь идет о постановлении №431, которым утверждены новые цены на водоснабжение и водоотвода в Измаиле.

Согласно документу стоимость централизованного водоснабжения выросла с 27,5 до 34,3 грн за один кубометр, что составляет повышение на 24,7%. В свою очередь, водоотвод подорожал с 33,4 до 42,3 грн за кубометр – это рост на 26,6%.

Для жильцов многоквартирных домов цена на воду теперь составляет 35,1 грн, а на канализацию — 42,9 грн, что также на 25–27% больше, чем раньше.

Как объясняет местный водоканал, такое повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области обусловлено удорожанием электроэнергии, ростом стоимости расходных материалов, а также необходимостью увеличения заработной платы работникам.

Предприятие также должно информировать потребителей об обновленных расценках и учитывать их мнение при формировании тарифной политики.

Следует добавить, что подобные изменения происходят по всей Украине. По данным AgroReview, с апреля 2024 года по апрель 2025 года общая средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 20,1%. Больше всего подорожала электроэнергия — на 63,6%, тогда как тарифы на канализацию выросли всего на 0,6–0,7%. Цены на природный газ и отопление остались на уровне прошлого года.

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