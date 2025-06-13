Робота для пенсіонерів дає можливість літнім людям гарно заробляти і при цьому залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів передбачає різні напрямки, професії, фізичне навантаження та оплату, повідомляє Politeka.

Сучасний ринок праці пропонує чимало цікавих варіантів. Робота для пенсіонерів є у різних містах України. Один із варіантів – посада охоронця у компанії, що спеціалізується на виробництві водно-дисперсних фарб, емалей та розчинників.

Це підприємство у Вінниці активно шукає надійних працівників, яким можна без вагань довірити безпеку території. Роботодавець обіцяє гнучкий графік, достойну зарплату до 13 000 гривень та комфортні умови праці.

Ще один варіант, де робота для пенсіонерів цілком можлива – це позиція вантажника. Хоча фізичне навантаження тут, звісно, присутнє, роботодавці не ставлять надмірних вимог. Натомість пропонують привабливі умови: фіксований робочий день, вільні вихідні та, за потреби, житло у хостелі. А платити обіцяють 1000 гривень за день.

Якщо ж ви шукаєте щось спокійніше, без значного фізичного навантаження, тоді варто звернути увагу на вакансію вахтера-консьєржа у Києві. Ця позиція передбачає зручне чергування – доба через дві, спілкування з мешканцями будинку, контроль за доступом до під’їзду та, за потреби, виклик технічних служб.

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