Работа для пенсионеров позволяет пожилым людям хорошо зарабатывать и при этом оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров предусматривает разные направления, профессии, физическую нагрузку и оплату, сообщает Politeka.

Современный рынок труда предлагает много интересных вариантов. Работа для пенсионеров есть в разных городах Украины. Один из вариантов – должность телохранителя в компании, специализирующейся на производстве водно-дисперсных красок, эмалей и растворителей.

Это предприятие в Виннице активно ищет надежных работников, которым можно без колебаний доверить безопасность территории. Работодатель обещает гибкий график, достойную зарплату до 13 000 гривен и комфортные условия труда.

Еще один вариант, где работа для пенсионеров вполне возможна – это позиция грузчика. Хотя физическая нагрузка здесь, конечно, присутствует, работодатели не предъявляют чрезмерных требований. В то же время предлагают привлекательные условия: фиксированный рабочий день, свободные выходные и, при необходимости, жилье в хостеле. А платить обещают 1000 гривен в день.

Если же вы ищете что-то более спокойное, без значительной физической нагрузки, то стоит обратить внимание на вакансию вахтера-консьержа в Киеве. Эта позиция предусматривает удобное дежурство – сутки через два, общение с жильцами дома, контроль за доступом к подъезду и при необходимости вызов технических служб.

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